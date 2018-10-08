В Татарстане семью попытались отравить ртутью

В Татарстане после отравления семьи ртутью в Альметьевске возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошел еще 3 сентября этого года, решение об уголовном расследовании было принято после проверки.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, во время обеда члены семьи обнаружили в своих тарелках шарики ртути. Кроме того, опасный металл также был найден и в посуде, в которой готовилась пища.

За столом находились хозяин дома, его супруга и дочь, а также трое детей, включая годовалого малыша. В доме также была 78-летняя мать главы семейства, но она обедала отдельно.

Несколькими часами позже мужчина почувствовал ухудшение самочувствия. Анализ крови показал в его организме повышенное содержание ртути.

- Следствие полагает, что вещество в еду положил кто-то из находившихся в доме родственников. Решается вопрос о назначении химической экспертизы, а также психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери хозяина дома, - говорится в сообщении СУ СК РФ по РТ.