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08.10.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ЧП в "Зимней вишне" пожарным вернут контроль над стройками

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Обязательное участие органов государственного пожарного надзора в приемке капитальных объектов, связанных с массовым пребыванием людей, предполагает законопроект, который рассмотрит на днях Госдума РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, пакет поправок в действующее федеральное законодательство, связанный с усилением пожарной безопасности, был внесен на рассмотрение депутатами от всех фракций после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что законопроект - результат итогов расследования, проведенного депутатской рабочей группой, изучавшей обстоятельства трагедии.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Документ, среди авторов которого и несколько депутатов от Кузбасса, в том числе предлагает вернуться к обязательному участию органов Госпожнадзора на всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов такого рода.

С пожарными, по мнению законодателей, также необходимо согласовывать капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение подобных зданий. Это, как считают депутаты, позволит заранее обезопасить людей от возможных рисков, включая угрозу жизни. Ведь пожарные как никто компетентны в том, сколько именно и каких аварийных выходов, путей эвакуации, систем вентиляции и пожаротушения должно быть в том или ином торгово-развлекательном центре.

Кроме того, законопроект гласит, что в осуществлении общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности вправе участвовать граждане - как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года, в нем погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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