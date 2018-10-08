В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В Омске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали шестеро пассажиров и водитель маршрутного микроавтобуса.

- Сообщение о ДТП на улице Гагарина поступило в дежурную часть в 12:50 по местному времени, - сообщает УМВД России по Омской области. - На место незамедлительно выехали следственно-оперативная группа и скорая помощь.

По предварительным данным, водитель Chevrolet при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с пассажирским микроавтобусом маршрута №323.

В момент столкновения в салоне автобуса находились десять пассажиров, шестерым из них потребовалась медицинская помощь. Также пострадал водитель микроавтобуса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.