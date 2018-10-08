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08.10.2018 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в аварии под Кингисеппом возросло до двух

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Кингисеппской межрайонной больнице скончался второй пострадавший в ДТП, которое утром произошло по дороге к порту Усть-Луга. Автобус, перевозивший девятерых граждан Республики Беларусь перевернулся прямо на трассе.

Как сообщает посольство Беларуси в своем микроблоке в Twitter, госпитализированный пассажир скончался от полученных травм.

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Сейчас в больнице находятся четверо пострадавших в ДТП. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Три человека осмотрены врачами и отпущены без госпитализации.

По предварительным данным, причиной аварии, в которую попал микроавтобус Mercedes, стал гололед. На месте происшествия скончался 23-летний пассажир.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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