Число погибших в аварии под Кингисеппом возросло до двух

В Кингисеппской межрайонной больнице скончался второй пострадавший в ДТП, которое утром произошло по дороге к порту Усть-Луга. Автобус, перевозивший девятерых граждан Республики Беларусь перевернулся прямо на трассе.

Как сообщает посольство Беларуси в своем микроблоке в Twitter, госпитализированный пассажир скончался от полученных травм.

Сейчас в больнице находятся четверо пострадавших в ДТП. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Три человека осмотрены врачами и отпущены без госпитализации.

По предварительным данным, причиной аварии, в которую попал микроавтобус Mercedes, стал гололед. На месте происшествия скончался 23-летний пассажир.