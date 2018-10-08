Петербургские полицейские получат право штрафовать шумных соседей

В Петербурге со следующего года у полиции появятся полномочия выписывать административные протоколы нарушителям законодательства о тишине.

Как сообщили "РГ" в аппарате депутата петербургского Заксобрания Дениса Четырбока, в городском бюджете запланирована субвенция для полиции в размере 3,8 миллиона рублей на оформление протоколов.

Сейчас правом штрафовать шумных соседей наделен комитет по вопросам законности и правопорядка. Но это ведомство работает в будние дни с 9.00 до 18.00. А "закон о тишине" нарушается вечерами и в выходные дни.

На шумных соседей горожане жалуются в полицию. Стражи порядка приезжают на вызов, фиксируют происходящее, а потом уезжают и в рабочее время передают данные в профильный комитет Смольного, сотрудники которого через несколько дней находят нарушителя и составляют протокол. В ряде случаев при такой системе выявить нарушителя или подтвердить факт нарушения законодательства просто невозможно.

Все это приводит к тому, что выписывание штрафов за шум в ночное время превратилось в довольно запутанную процедуру и многие горожане, которые вынуждены ночами регулярно слушать музыку из подвального бара или просыпаться от работы перфораторов на соседней стройке, просто никуда не жалуются на нарушение своих прав.