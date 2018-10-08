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08.10.2018 15:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургские полицейские получат право штрафовать шумных соседей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге со следующего года у полиции появятся полномочия выписывать административные протоколы нарушителям законодательства о тишине.

Как сообщили "РГ" в аппарате депутата петербургского Заксобрания Дениса Четырбока, в городском бюджете запланирована субвенция для полиции в размере 3,8 миллиона рублей на оформление протоколов.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас правом штрафовать шумных соседей наделен комитет по вопросам законности и правопорядка. Но это ведомство работает в будние дни с 9.00 до 18.00. А "закон о тишине" нарушается вечерами и в выходные дни.

На шумных соседей горожане жалуются в полицию. Стражи порядка приезжают на вызов, фиксируют происходящее, а потом уезжают и в рабочее время передают данные в профильный комитет Смольного, сотрудники которого через несколько дней находят нарушителя и составляют протокол. В ряде случаев при такой системе выявить нарушителя или подтвердить факт нарушения законодательства просто невозможно.

Все это приводит к тому, что выписывание штрафов за шум в ночное время превратилось в довольно запутанную процедуру и многие горожане, которые вынуждены ночами регулярно слушать музыку из подвального бара или просыпаться от работы перфораторов на соседней стройке, просто никуда не жалуются на нарушение своих прав.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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