В ДТП под Петербургом погиб гражданин Беларуси

На подъездном пути к Морскому торговому порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП.

В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД МВД России.

- В микроавтобусе Mercedes, которым управлял 31-летий водитель, находились девять мужчин в возрасте от 20 до 45 дет, все граждане Республики Беларусь, - уточнил источник в правоохранительных органах. - Мужчина 23 лет погиб на месте, остальные пострадавшие доставлены в больницу. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением во время гололеда. На скользкой трассе автомобиль дважды столкнулся с силовым ограждением дороги и перевернулся.