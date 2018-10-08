На Кубани в ДТП с иномаркой и грузовиком погиб ребенок

В Белореченском районе Кубани при столкновении легковой иномарки с грузовиком погибли два человека, в том числе ребенок.

По данным полиции, смертельное ДТП произошло на 14-м километре трассы Белореченск - поселок Нижневеденеевский, когда 55-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris попытался обогнать двигавшуюся впереди машину.

- При совершении обгона водитель Hyundai Solaris на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - После чего Hyundai также врезался в автомобиль Volvo, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм погибли водитель Hyundai и его 10-летний пассажир.

Известно, что в ЦРБ Белореченска также доставлены еще два пассажира Hyundai. Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку по факту автокатастрофы и устанавливают все обстоятельства аварии.