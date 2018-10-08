В Сочи с московского авиарейса сняли пьяного дебошира

В аэропорту Сочи с самолета, прилетевшего из Москвы, сотрудник транспортной полиции сняли 28-летнего пьяного дебошира. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

- В дежурную часть позвонил диспетчер аэропорта. Во время полета один из пассажиров нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания проводников. Как только борт приземлился, к воздушному судну направили наряд полиции, - рассказали в ведомстве.

Сразу же после задержания мужчину направили на медицинское освидетельствование. Результаты показали, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

За появление в нетрезвом виде и нарушение общественного порядка житель Москвы привлечен к административной ответственности по статьям 20.1 и 20.21 КоАП РФ.