В Астрахани из-за непотушенной сигареты загорелся дом

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в жилом доме Советского района Астрахани. ЧП произошло на улице Пороховой примерно в час ночи, сообщили в региональном управлении МЧС.

Команда спасателей сработала оперативно, огонь потушили за 20 минут.

В квартире выгорело 10 квадратных метров, двое человек были спасены. Как выяснили спасатели, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

К слову, еще один пожар произошел на выходных в астраханской бане. И снова причина в нарушении правил безопасности - по словам экспертов, отопительная печь и дымоход бани были неисправны, но владельцы продолжали ею пользоваться.