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08.10.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи сильное течение унесло в море туриста из Татарстана

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи в понедельник утром 61-летнего жителя Татарстана унесло в море сильным течением. Туристу понадобилась помощь спасателей.

На реке Селемджа в Приамурье перевернулась лодка с рыбаками

- Инцидент произошел в Центральном районе курорта. Нам позвонили сотрудники пляжа "Черноморье", они сообщили о человеке в 150 метрах от берега, который не может самостоятельно добраться назад, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

В итоге на быстроходной лодке БЛ-820 спасатели подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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