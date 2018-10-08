В Сочи сильное течение унесло в море туриста из Татарстана

В Сочи в понедельник утром 61-летнего жителя Татарстана унесло в море сильным течением. Туристу понадобилась помощь спасателей.

- Инцидент произошел в Центральном районе курорта. Нам позвонили сотрудники пляжа "Черноморье", они сообщили о человеке в 150 метрах от берега, который не может самостоятельно добраться назад, - рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

В итоге на быстроходной лодке БЛ-820 спасатели подошли к пострадавшему, подняли его на борт судна и доставили на берег.