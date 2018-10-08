На Ямале опрокинулся бензовоз с дизельным топливом. Машина съехала в кювет сегодня днем на переправе Лабытнанги-Салехард, в результате чего произошел разлив горючего из цистерны.

Сообщение поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Лабытнанги в половину одиннадцатого утра. Автомобиль "Урал", принадлежавший индивидуальному предпринимателю, внезапно начал самостоятельное движение.

По информации на сайте пресс-службы УМВД по Ямало-Ненецкому АО, в этот момент водителя не было в салоне он оплачивал проезд на пароме. По его словам, он поставил бензовоз на стояночный тормоз, но, по неизвестным ему причинам, тот не сработал, и машина пришла в движение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС перекрыли движение и немедленно окопали территорию разлива, чтобы дизельное топливо не попало в реку Обь.

В настоящее время ОМВД России по Лабытнанги проводит проверку по данному факту.