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08.10.2018 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске в ДТП загорелись маршрутка и иномарка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске устанавливают обстоятельства утреннего ДТП, в котором серьезно пострадали маршрутный Ford Transit и Chevrolet Lanos. Водитель легковушки получил ушибы и ссадины, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

Один человек погиб и трое ранены в ДТП в Саратовской области

- Авария произошла около шести часов утра на регулируемом перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительным данным, совершая левый поворот, 55-летний водитель маршрутки не предоставил преимущественного права проезда иномарке Chevrolet Lanos, двигавшейся прямо. От удара загорелся моторный отсек маршрутки, затем огонь перекинулся на иномарку. Оба автомобиля серьезно выгорели.

По данным ГИБДД, в маршрутке в момент ДТП пассажиров не было. Многочисленные ссадины и ушибы получил водитель пострадавшей легковушки. После осмотра врачами он направлен на амбулаторное лечение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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