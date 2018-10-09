В Ярославле женщина продала бездетной паре новорожденную дочь

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту продажи ребенка.

В следственном управлении СК РФ по Ярославской области сообщили, что дело по пункту "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ возбуждено по материалам прокурорской проверки. Надзорный орган, в частности, выяснил, что почти год назад ярославская бездетная пара, очень хотевшая иметь ребенка и стоявшая в очереди на усыновление, договорилась с 35-летней знакомой женщиной о передаче в их семью малыша, который у нее должен был родиться.

Беременная, с ее слов, находилась в бедственном материальном положении, уже имела на иждивении ребенка, нового отпрыска не хотела, и в марте 2018 года, после появления на свет девочки, сделка состоялась. Как рассказали в облпрокуратуре, после выписки из родильного отделения одной из больниц мать отдала малышку новым "родителям". О соблюдении установленной законом процедуры передачи ребенка на усыновление речи не шло.

Факт продажи девочки всплыл почти через полгода. В СУ СК рассказали, что сейчас ведется следствие, и все обстоятельства совершенного преступления еще предстоит выяснить.

- Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех фигурантов уголовного дела, - уточнила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

К сожалению, для ребенка возбужденное уголовное дело означает скорее всего одно - переезд из семьи в детский дом.