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09.10.2018 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Магадана пришел в банк и узнал о своей смерти

Текст: Оксана Грибанова

В Магаданской области следователи начали проверку из-за возможной "халатности" после того, как жителя Ягоднинского городского округо по ошибке признали мертвым.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
"Умершего" из-за ошибки следователя липчанина признали живым

Как пояснили в СУ СК региона, в августе этого года в районной больнице умер мужчина 1953 года рождения. Однако соответствующие документы заполнили в отношении другого человека 1956 года рождения, фамилия, имя и отчество которого были точно такими же, как и у скончавшегося пациента.

Пострадавший из-за ошибки пенсионер узнал о своей "смерти" в банке, куда пришел выяснять, почему его карту заблокировали, списав все средства. Тогда же мужчине не пришла и пенсия.

Теперь житель Дальнего Востока ходит по различным инстанциям, доказывая, что жив, передает РИА Новости. Подробности происшествия выясняются.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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