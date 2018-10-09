Житель Магадана пришел в банк и узнал о своей смерти

В Магаданской области следователи начали проверку из-за возможной "халатности" после того, как жителя Ягоднинского городского округо по ошибке признали мертвым.

Как пояснили в СУ СК региона, в августе этого года в районной больнице умер мужчина 1953 года рождения. Однако соответствующие документы заполнили в отношении другого человека 1956 года рождения, фамилия, имя и отчество которого были точно такими же, как и у скончавшегося пациента.

Пострадавший из-за ошибки пенсионер узнал о своей "смерти" в банке, куда пришел выяснять, почему его карту заблокировали, списав все средства. Тогда же мужчине не пришла и пенсия.

Теперь житель Дальнего Востока ходит по различным инстанциям, доказывая, что жив, передает РИА Новости. Подробности происшествия выясняются.