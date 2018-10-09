В Башкирии ветер повредил крыши зданий и повалил деревья

В Башкирии сильный ветер накануне повредил кровлю гимназии и военкомата, а также повалил деревья.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в регионе зафиксировали три случая падения деревьев: один в Благовещенском районе и два в Уфе. Никто не погиб, но в Уфе пострадали два человека.

- На улице Комарова дерево упало на женщину, которая гуляла с собакой. Она ушибла стопу. После оказания медицинской помощи женщина отказалась от госпитализации и тут же повезла свою собаку в ветеринарную клинику, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Калинина дерево упало на мужчину. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Пострадавшего увезли в 13-ую городскую больницу. Кстати, на той же улице упавшие с деревьев ветки повредили два автомобиля Hyundai Tucson и Citroen Berlingo.

Вечером в селе Бакалы Бакалинского района в результате порывов ветра до 18 метров в секунду частично сорвало кровлю здания военкомата. При этом стропила и обрешетки не повредились, а только профнастил на площади почти 30 квадратных метров. Там никто не пострадал.

В городе Белебей ветер сорвал кровлю корпуса №3 башкирской гимназии-интерната. Как отмечают спасатели, площадь повреждений около 60 квадратных метров. При этом ситуация на работу учреждения не повлияла.

Кроме того, из-за ветра нарушилось электроснабжение в деревне Кудеевский Иглинского района. Но к ночи аварийно-восстановительные работы по подключению энергоснабжения уже завершились.