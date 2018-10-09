Новости

В Москву пришли первые заморозки 10:30
Видео: "Халк" наговорил спойлеров о "Мстителях" и был "уволен" 10:27
Ракету с кораблем "Союз МС-10" установили на стартовую площадку Байконура 10:19
На Урале полиция открыла огонь по угонщикам 10:17
Видео: Шестиколесную "Ниву" вывели на испытания 10:17
ФСБ пресекла деятельность оружейников-нелегалов в регионах СЗФО 10:10
В Амурской области после обрушения моста введен режим ЧС 10:07
В Башкирии ветер повредил крыши зданий и повалил деревья 09:50
В Ижевске директора финансовой компании задержали за мошенничество 09:43
Tesla Model 3 признали самым безопасным автомобилем в США 09:37
Часть камер на дорогах Москвы заменят муляжами 09:36
Гийом Фори станет генеральным директором Airbus 09:34
В Сочи из загоревшейся многоэтажки эвакуировали 45 жильцов 09:25
Видео: Как в Дагестане встретили чемпиона Хабиба Нурмагомедова 09:25
Названы города с самым бюджетным отдыхом на выходных 09:23
ЦБ создал карту банковских отделений для сдачи биометрических данных 09:22
Россияне могут посещать без визы рекордное число стран 09:05
В ЦОДД рассказали о муляжах среди камер на дорогах Москвы 09:00
Маткапитал запретят использовать для покупки непригодного жилья 08:27
В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд 07:50
МВФ: Рост ВВП в 2019 году может достигнуть 1,8 процента 07:46
СМИ: Бумажные паспорта могут заменить на электронные 07:33
Ирландец проглотил кольцо за 35 тысяч евро и попытался его украсть 07:14
Трех министров сократили в Хабаровском крае 07:10
Сербия призвала к отмене санкций против российских парламентариев 07:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 8 по 14 октября
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
В "РГ" расскажут, как и что строить на садовых участках по новым правилам
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
09.10.2018 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии ветер повредил крыши зданий и повалил деревья

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии сильный ветер накануне повредил кровлю гимназии и военкомата, а также повалил деревья.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в регионе зафиксировали три случая падения деревьев: один в Благовещенском районе и два в Уфе. Никто не погиб, но в Уфе пострадали два человека.

- На улице Комарова дерево упало на женщину, которая гуляла с собакой. Она ушибла стопу. После оказания медицинской помощи женщина отказалась от госпитализации и тут же повезла свою собаку в ветеринарную клинику, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото: Пресс-служб ГУ МЧС по Башкирии
В Башкирии ветер сорвал крышу школы

На улице Калинина дерево упало на мужчину. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Пострадавшего увезли в 13-ую городскую больницу. Кстати, на той же улице упавшие с деревьев ветки повредили два автомобиля Hyundai Tucson и Citroen Berlingo.

Вечером в селе Бакалы Бакалинского района в результате порывов ветра до 18 метров в секунду частично сорвало кровлю здания военкомата. При этом стропила и обрешетки не повредились, а только профнастил на площади почти 30 квадратных метров. Там никто не пострадал.

В городе Белебей ветер сорвал кровлю корпуса №3 башкирской гимназии-интерната. Как отмечают спасатели, площадь повреждений около 60 квадратных метров. При этом ситуация на работу учреждения не повлияла.

Кроме того, из-за ветра нарушилось электроснабжение в деревне Кудеевский Иглинского района. Но к ночи аварийно-восстановительные работы по подключению энергоснабжения уже завершились.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Приамурье виадук обрушился на проходящий поезд
МВФ: Рост ВВП в 2019 году может достигнуть 1,8 процента
СМИ: Бумажные паспорта могут заменить на электронные
Маткапитал запретят использовать для покупки непригодного жилья
Россияне могут посещать без визы рекордное число стран