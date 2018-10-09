В Татарстане на ребенка упали футбольные ворота

В Татарстане сотрудники прокуратуры начали проверку после падения футбольных ворот на школьника.

Инцидент произошел вечером 7 октября на одном из стадионов Нижнекамска. Мальчик получил черепно-мозговую травму, на реанимобиле его доставили в Казань в детскую республиканскую клиническую больницу.

Ребенок находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как средне-стабильное.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также условия и соблюдение законодательства при оказании спортивно-физкультурных услуг.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - добавили в надзорном ведомстве.