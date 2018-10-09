Задержанному с 25 кг марихуаны калининградцу дали 11 лет

Суд назначил калининградцу, задержанному с 25 килограммами наркотиков в автомобиле, 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что подсудимый приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) с целью дальнейшего сбыта.

Наркоторговлю пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы, остановившие машину для проверки и обнаружившие там пакеты с запрещенным веществом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Обвинительный приговор вынес Московский районный суд Калининграда, согласившийся с требованием государственного обвинителя. Подсудимый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (статья 228.1 Уголовного Кодекса РФ). Приговор в законную силу не вступил.