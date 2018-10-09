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09.10.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанному с 25 кг марихуаны калининградцу дали 11 лет

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Суд назначил калининградцу, задержанному с 25 килограммами наркотиков в автомобиле, 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что подсудимый приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) с целью дальнейшего сбыта.

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Наркоторговлю пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы, остановившие машину для проверки и обнаружившие там пакеты с запрещенным веществом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Обвинительный приговор вынес Московский районный суд Калининграда, согласившийся с требованием государственного обвинителя. Подсудимый признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (статья 228.1 Уголовного Кодекса РФ). Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Борьба с наркотиками
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