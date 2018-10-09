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09.10.2018 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале полиция открыла огонь по угонщикам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована проверка по факту применения табельного оружия во время полицейской погони за угонщиками. По предварительным данным, стражи порядка действовали правомерно.

Полиция открыла огонь по напавшему на "скорую" челябинцу

- Инцидент произошел на 36 километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" в ходе преследования угнанного неизвестными лицами автомобиля ВАЗ-2107, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Водитель автомашины не реагировал на неоднократные требования об остановке, создавал угрозу безопасности движения. В результате инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району произвел несколько выстрелов по колесам машины, отчего она потеряла управление, совершила съезд в кювет и опрокинулась. Водитель и пассажир были госпитализированы с травмами.

Установлено, что находившиеся в автомобиле 17-летние жители села Долгодеревенское пребывали в состоянии опьянения. По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, отметили в полиции.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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