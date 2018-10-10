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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Александр Кокорин явился в столичное ГСУ МВД для показаний

Форвард "Зенита" Александр Кокорин явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по уголовному делу о хулиганстве, передает ТАСС слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Фото: instagram.com/kokorin
Почему против Кокорина и Мамаева возбудили дело по более жесткой статье

Ранее к следователям являлся и Павел Мамаев из "Краснодара", также проходящий по этому делу.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а имен-но Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий, - сказала она. - В настоящее время с ним работают следователи".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Напомним, что двумя днями ранее футболисты стали участниками инцидентов, в которых пострадали двое чиновников Минпромторга и водитель Первого канала.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Руководство клуба "Краснодар" заявило о планах по расторжению контракта с Мамаевым. "Зенит" также заявил о санкциях, которые будут применены к Кокорину.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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