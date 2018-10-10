Александр Кокорин явился в столичное ГСУ МВД для показаний

Форвард "Зенита" Александр Кокорин явился в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи объяснений по уголовному делу о хулиганстве, передает ТАСС слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Ранее к следователям являлся и Павел Мамаев из "Краснодара", также проходящий по этому делу.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а имен-но Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий, - сказала она. - В настоящее время с ним работают следователи".

Напомним, что двумя днями ранее футболисты стали участниками инцидентов, в которых пострадали двое чиновников Минпромторга и водитель Первого канала.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Руководство клуба "Краснодар" заявило о планах по расторжению контракта с Мамаевым. "Зенит" также заявил о санкциях, которые будут применены к Кокорину.