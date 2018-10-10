СК проверит сообщения о пытках заключенного в СИЗО в Ногинске

По факту появления в СМИ информации о пытках в отношении заключенного в Ногинском районе будет проведена доследственная проверка. Она организована следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2017 году в камере следственного изолятора трое заключенных применяли пытки в отношении сокамерника. Подробности инцидента не приводятся.

Специальные мероприятия позволят установить причины и обстоятельства случившегося. Решение будет принято по результатам этой проверки.