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10.10.2018 06:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аэропорт Якутска открыли на вылет после инцидента с Superjet

Текст: Юлия Гарднер

Воздушная гавань Якутска открыта на вылет, сообщает пресс-служба аэропорта. А вот принимать рейсы разрешат только после того, как эвакуируют выкатившийся с полосы Sukhoi Superjet 100.

Появилось видео с места ЧП с самолетом в Якутске

"Работает бригада авиационно-технической базы АК "Якутия", она действует в соответствии с инструкцией по эвакуации воздушных судов. Аэропорт выдал все необходимые технические средства и ресурсы", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании "Якутия", прибывший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта и получил повреждения. Находившихся на борту пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

После инцидента аэропорт был закрыт.

Росавиция уже создала комиссию по расследованию ЧП.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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