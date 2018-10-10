Аэропорт Якутска открыли на вылет после инцидента с Superjet

Воздушная гавань Якутска открыта на вылет, сообщает пресс-служба аэропорта. А вот принимать рейсы разрешат только после того, как эвакуируют выкатившийся с полосы Sukhoi Superjet 100.

"Работает бригада авиационно-технической базы АК "Якутия", она действует в соответствии с инструкцией по эвакуации воздушных судов. Аэропорт выдал все необходимые технические средства и ресурсы", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании "Якутия", прибывший из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта и получил повреждения. Находившихся на борту пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

После инцидента аэропорт был закрыт.

Росавиция уже создала комиссию по расследованию ЧП.