Бывший глава ЕАО предстанет перед районным судом

В Биробиджанский районный суд поступило уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В нарушении закона обвиняют экс-губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова.

"Дело зарегистрировано, судья и дата первого заседания пока не назначены", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы областного суда Наталья Лаврова.

Подробности не разглашаются.

Справка "РГ"

С 1999 года Александр Винников был мэром города Биробиджана. А с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года - губернатором ЕАО.