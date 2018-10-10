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10.10.2018 06:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший глава ЕАО предстанет перед районным судом

Текст: Дина Непомнящая

В Биробиджанский районный суд поступило уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В нарушении закона обвиняют экс-губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова.

Мэру Махачкалы грозит пять лет колонии

"Дело зарегистрировано, судья и дата первого заседания пока не назначены", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы областного суда Наталья Лаврова.

Подробности не разглашаются.

Справка "РГ"

С 1999 года Александр Винников был мэром города Биробиджана. А с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года - губернатором ЕАО.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан
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