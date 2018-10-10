Помидоры с дурманом пытались передать в СИЗО на Сахалине

Продуктовую передачу для гражданки, содержащейся в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, изъяли работники управления Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе досмотра сотрудники ведоства обнаружили в еде порошок, похожий на наркотик.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по региону, пять запаянных пакетиков с предположительно синтетическим наркотиком кристаллического вида были спрятаны в помидорах.

Вся партия запрещенного вещества изъята. В учреждении проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.