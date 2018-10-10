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10.10.2018 06:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помидоры с дурманом пытались передать в СИЗО на Сахалине

Текст: Елена Баева

Продуктовую передачу для гражданки, содержащейся в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, изъяли работники управления Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе досмотра сотрудники ведоства обнаружили в еде порошок, похожий на наркотик.

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Как сообщает пресс-служба УФСИН России по региону, пять запаянных пакетиков с предположительно синтетическим наркотиком кристаллического вида были спрятаны в помидорах.

Вся партия запрещенного вещества изъята. В учреждении проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Борьба с наркотиками
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