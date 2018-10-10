Пострадавшим при ЧП с самолетом в Якутске понадобилась медпомощь

Четыре человека обратились в медицинский пункт якутского аэропорта после инцидента с самолетом. Почти все пожаловались на головные боли и ушибы.

- Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, - рассказали "Интерфаксу" в медпункте, добавив, что точный диагноз могут поставить только в больнице.

Обратившимся выписано направление в медучреждение.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100, прилетевший из Улан-Удэ, при рулении проехал место поворота и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Причины инцидента расследует специальная комиссия. Сейчас аэропорт Якутска закрыт, все прибывающие рейсы направлены на запасной аэропорт поселка Чульман в Нерюнгринском районе.