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10.10.2018 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске осудили продавца поддельных енотов

Текст: Антон Валагин

Железнодорожный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве с продажей животных.

Скрывавшуюся в шкафу от приставов жительницу Урала отправили в колонию

Имеющий не одну судимость 31-летний местный житель размещал в Сети объявления о продаже зверей: породистых собак, карликовых обезьян и енотов. У потенциальных покупателей он просил предоплату, а получив ее, исчезал.

- Жертвами преступника стали жители Сибири, Урала, Приморья и западных регионов России, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в квартире мошенника изъяты банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, мобильные телефоны с набором сим-карт различных операторов, компьютеры.

Суд приговорил хабаровчанина к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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