В Хабаровске осудили продавца поддельных енотов

Железнодорожный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве с продажей животных.

Имеющий не одну судимость 31-летний местный житель размещал в Сети объявления о продаже зверей: породистых собак, карликовых обезьян и енотов. У потенциальных покупателей он просил предоплату, а получив ее, исчезал.

- Жертвами преступника стали жители Сибири, Урала, Приморья и западных регионов России, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в квартире мошенника изъяты банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, мобильные телефоны с набором сим-карт различных операторов, компьютеры.

Суд приговорил хабаровчанина к двум годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.