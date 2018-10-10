В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами

Вблизи якутского поселка Верхний Бестях вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся пассажирский автобус "ПАЗ". В нем из города Покровска в село Булгунняхтах ехали около 25 человек.

"ДТП произошло в восемь часов утра по местному времени. Девять пострадавших обратились в больницу за медицинской помощью", - сообщила РИА Новости инспектор регионального управления ГИБДД Анна Жегусова.

К аварии привела неосторожность водителя, который двигался на слишком высокой скорости.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.