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10.10.2018 07:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии перевернулся автобус с 25 пассажирами

Текст: Дина Непомнящая

Вблизи якутского поселка Верхний Бестях вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся пассажирский автобус "ПАЗ". В нем из города Покровска в село Булгунняхтах ехали около 25 человек.

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"ДТП произошло в восемь часов утра по местному времени. Девять пострадавших обратились в больницу за медицинской помощью", - сообщила РИА Новости инспектор регионального управления ГИБДД Анна Жегусова.

К аварии привела неосторожность водителя, который двигался на слишком высокой скорости.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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