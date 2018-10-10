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10.10.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье мать осудили за гибель ребенка в ванной

Текст: Анна Юркова (Ставропольский край)

В Ставропольском крае суд вынес приговор 34-летней жительнице поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну.

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Как уже сообщалось, трагедия произошла 6 июня. По данным следствия, в квартиру к женщине пришли гости, чтобы отпраздновать день рождения ее годовалого ребенка. В это время она принялась купать сына в ванной, но затем оставила его одного, уйдя на кухню отмечать праздник. Когда она вернулась через час, то мальчик захлебнулся. Спасти его не удалось.

"Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ", - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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