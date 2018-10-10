По факту нападения на редакцию ФАН в Петербурге возбуждено дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту поджога бизнес-центра в Приморском районе. В здании находится редакция Федерального агентства новостей.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неизвестный разбил камнем окно, бросил бутылку с горючей жидкостью и скрылся.

Пожар был быстро потушен, никто не пострадал. Нападение на редакцию произошло ночью, никого из сотрудников издания в корпусе не было.

Сейчас полиция ищет неизвестного поджигателя, ему планируют вменить статью о хулиганстве. А само расследование по инициативе прокуратуры передано в Следственный комитет по Санкт-Петербургу.