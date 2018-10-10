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10.10.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи проверят органы опеки и семью убежавшей из дома девочки

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Появились новые подробности истории с поиском сбежавшей из дома 12-летней жительницы Сочи. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, найденная в Ленинградской области девочка теперь проходит свидетелем по делу об убийстве, а ее семью и органы системы профилактики, опеки и попечительства проверят правоохранители.

В Ленобласти нашли пропавшую 12-летнюю девочку из Сочи

Напомним, заявление о пропаже юной сочинки поступило в правоохранительные органы от ее матери. Позднее беглянку нашли в другом регионе.

- Все это время девочка была не одна. В конце сентября текущего года в Санкт-Петербург она прибыла вместе с 22-летним уроженцем Алтайского края. Они скитались по улицам города, ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с мужчиной, который предложил им пожить у него в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области, - рассказали в ведомстве. - В начале октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Спутник несовершеннолетней нанес несколько ударов ножом приютившему их 21-летнему жителю области, который скончался.

В настоящее время обвиняемый в убийстве мужчина находится под стражей, а сочинка, проходящая по уголовному делу в качестве свидетеля, по решению суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В том числе планируют разобраться в причинах ухода из семьи несовершеннолетней. Также проанализируется работа должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, их действиям либо бездействию будет дана соответствующая оценка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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