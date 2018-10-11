В Москве воры вынесли из квартиры 105 миллионов

Из квартиры жителя Москвы похитили деньги и ценности более чем на 105 миллионов рублей.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, 54-летний москвич сообщил о краже в отдел полиции района Хамовники. Эксперты выяснили, что преступники открыли квартиру, подобрав ключи. Довольно быстро по подозрению в крупной краже задержали двух жителей столицы 32 и 35 лет. Они сказали, что потратили все деньги.

Против сообщников возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ - "Кража". Суд заключил их под арест.