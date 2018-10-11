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11.10.2018 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе погиб рабочий

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

На одном из уфимских нефтезаводов погиб рабочий, еще трое оказались в больнице с признаками химического отравления. По данному факту следственное управление СК РФ по Башкирии проводит доследственную проверку.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 10 октября. При проведении очистительных работ внутри цистерны установки по переработке дизельного топлива один из сотрудников сторонней организации почувствовал недомогание и потерял сознание. Двое его коллег по очереди спустились к нему, чтобы помочь, но также потеряли сознание. Четвертый рабочий не стал спускаться вниз и успел позвать на помощь. Всех пострадавших вытащили из цистерны и вызвали скорую помощь. Одного из рабочих спасти не удалось, остальных увезли в больницу с признаками химического отравления.

- Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. В ближайшее время назначат химико-токсикологическое исследование пострадавших рабочих, чтобы выяснить причины отравления. Проверке также подвергнется предприятие в части надлежащего соблюдения требований охраны труда ответственными сотрудниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в следкоме республики.

В пресс-службе предприятия утончили, что четыре работника подрядной организации пострадали при проведении ремонтных работ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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