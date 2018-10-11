В Башкирии нефтесодержащая жидкость попала в реку

В Калтасинском районе Башкирии нефтесодержащая жидкость попала в реку Саваляш. Сообщение об этом поступило в МЧС по региону вечером 10 октября.

После уточнения обстановки стало известно, что в реку попала вода, использовавшаяся для промывки бездействующего трубопровода.

- Розлив произошел ниже по течению населенного пункта Ванышево, поэтому угрозы населенному пункту нет. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Установлено три природных сорбента (солома, ветошь). Готовится план проведения аварийно-восстановительных работ, - уточнили в пресс-службе МЧС по республике.

На самом предприятии сообщили, что специалисты проводят необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий выхода остатков нефтесодержащей жидкости и верили, что угрозы ее распространения по водному объекту нет.