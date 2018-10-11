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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми две "Газели" застряли под "мостом глупости"

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми под мостом застряли два автомобиля "Газель", водители которых проигнорировали дорожный знак, указывающий на ограничение по высоте транспортных средств.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге появился новый "мост глупости"

Очевидцы рассказали в соцсетях подробности происшествия под "мостом глупости". По их словам, ДТП произошло поблизости от предприятия "Морион": дорога от офиса до выезда на шоссе Космонавтов идет под низким мостом, где может проехать транспорт высотой не более 2,2 метра.

Одна из "Газелей" не смогла проехать в этом месте - уперлась фургоном в мост. Другой автомобиль похожей конструкции стал объезжать "коллегу" и попал в аналогичную ситуацию.

Напомним, в Петербурге есть мост, который местные жители в шутку прозвали "мостом глупости" из-за нелепых ситуаций, которые возникают из-за его скромных габаритов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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