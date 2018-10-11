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11.10.2018 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре осудили пособника террористов

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Приволжский окружной военный суд признал Али Нурмагомедова виновным по ч.2 ст.205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Фото: РИА Новости
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Следующие девять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Апелляция оставила этот приговор без изменений. Он вступил в законную силу.

Суд установил, что в апреле 2017 года осужденный транзитом через территорию Турции прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где вступил в ряды членов организации "ИГ", запрещенной на территории России.

В марте 2018 года Нурмагомедов перешел сирийско-турецкую границу и обратился в Генеральное консульство России в Стамбуле. Он заявил что потерял документы. Хотел вернуться на родину. 23 марта 2018 года Нурмагомедов рейсом "Стамбул-Самара" прибыл в международный аэропорт "Курумоч", где был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Осужденный свою вину признал.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

Происшествия Терроризм Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Вербовка в террористические организации
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