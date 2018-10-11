В Кузбассе подняли тело второго дайвера, утонувшего в карьере

Водолазы подняли на поверхность тело второго аквалангиста, утонувшего в технологическом пруду в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

Погибшему дайверу было 49 лет. Его местонахождение удалось определить при обследовании подводного рельефа панорамной видеосистемой.

- По данному факту продолжается проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Напомним, 6 октября аквалангиста из Новосибирска совершали погружение на заброшенном карьере глубиной до семидесяти метров. Через некоторое время один из них всплыл на поверхность, так как почувствовал нехватку кислорода. Другие дайверы пропали.

В их поисках участвовали сотрудники МЧС и дайверы, имеющие допуск к погружению на глубину 60 метров. Работа водолазов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды.

На следующий день после случившегося удалось поднять тело 65-летнего аквалангиста, тело второго опустилось на дно.

- На специальном датчике, который был закреплен на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра, - рассказали следователи.

В настоящее время выясняются причины гибели дайверов. Проверяется их оборудование, исследуются заборы воды из пруда.