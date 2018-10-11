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11.10.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом загорелась деревянная церковь

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В пригороде Санкт-Петербурга - городе Красное Село ночью загорелась деревянная церковь. Пожар тушили 23 огнеборца, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы.

Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
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Информация о возгорании часовни в честь Святой Равноапостольной царицы Тамары на улице Лермонтова Красного Села поступила около трех часов ночи. На место тут же выехали спасатели. Они справились с огнем лишь в 05.20. Пожар тушили 23 сотрудника и пять единиц техники. О состоянии церкви пока никаких данных нет. Никто не пострадал.

Часовня построена в 1850-1900 годах при Удельной больнице. В основном здесь проходили отпевания. В 1996 году здание признали памятником архитектуры и передали под подворье Свято-Троицкой церкви.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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