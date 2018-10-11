В Мурманске СК начал проверку избиения пятиклассницы подростками

Следственные органы СК РФ по Мурманской области начали процессуальную проверку избиения школьницы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сведения о зверской расправе подростков над пятиклассницей из Мурманска появилось в соцсетях, интернет-публикациях и других СМИ. На видеозаписи, сделанной школьниками, видно, что подростки на вид 13-14 лет пинают ребенка, тушат о девочку сигареты, а после этого раздевают и снова избивают. Обидчики обвиняют пострадавшую в общении с неким молодым человеком, а в итоге требуют у нее заплатить деньги.

Следователи уже провели мониторинг всех интернет-публикаций. В настоящее время они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе - устанавливают личности тех, кто причастен к избиению, оценивают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

По завершении комплекса проверочных мероприятий следователем СК РФ по Мурманской области будет дана правовая оценка произошедшему, уточняют в пресс-службе ведомства.