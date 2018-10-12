На воронежского депутата и его семью напали грабители

Полмиллиона рублей и ювелирные изделия на крупную сумму вынесли сегодня из дома депутата воронежской облдумы Александра Рыбенко неизвестные грабители. Хозяина и его родных избили, связали и припугнули пистолетом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура региона.

По предварительным данным, преступление произошло 12 октября в половине первого ночи в Лискинском районе. Рыбенко проживает там, поскольку работает исполнительным директором сельскохозяйственной компании "ЭкоНиваАгро", чья крупная молочная ферма находится в селе Щучьем. Ночью депутат был дома с женой и сыном. Он проснулся от крика супруги и увидел, что в комнате находится пятеро неизвестных. В руке у одного из гостей заметил пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова.

- Нападавшие подвергли депутата и членов его семьи избиению, связали, потребовали передать им денежные средства и ценное имущество. Преступники похитили 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на крупную сумму, - сообщили в прокуратуре.

Судя по квалификации, данной этому инциденту в отделе МВД по Лискинскому району, грабители вымогали у Рыбенко и оружие. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 162 (разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере) и пунктом "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).