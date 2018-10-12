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12.10.2018 03:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тело полковника СВР найдено в его квартире в Москве

Полковника Службы внешней разведки Сергея Соловьева нашли мертвым в его квартире в Москве. Военнослужащий перестал выходить на связь с сестрой с восьмого октября.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС
В Подмосковье погибла следователь по особо важным делам

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент обнаружения тела сотрудник разведки был мертв уже около десяти часов. Причина смерти выясняется.

По словам сестры погибшего, ранее ее брата сбила машина, но он от госпитализации отказался. Причиной смерти могла стать образовавшаяся в результате случившегося гематома.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Утраты Правительство Служба внешней разведки (СВР) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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