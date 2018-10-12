Тело полковника СВР найдено в его квартире в Москве

Полковника Службы внешней разведки Сергея Соловьева нашли мертвым в его квартире в Москве. Военнослужащий перестал выходить на связь с сестрой с восьмого октября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в момент обнаружения тела сотрудник разведки был мертв уже около десяти часов. Причина смерти выясняется.

По словам сестры погибшего, ранее ее брата сбила машина, но он от госпитализации отказался. Причиной смерти могла стать образовавшаяся в результате случившегося гематома.