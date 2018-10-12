В Якутск после инцидента с Superjet прибыла комиссия МАК

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета прибыла в четверг вечером в Якутск для расследования ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в пресс-службе местного аэропорта сообщили "Интерфаксу".

Напомним, инцидент произошел с рейсом авиакомпании "Якутия", который прилетел в столицу республики из Улан-Удэ, 10 октября.

Самолет получил сильные повреждения, у него надломилась передняя стойка шасси. На борту находилось 92 человека, несколько пассажиров с жалобами на головную боль и ушибы были отправлены в больницу.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.