В Приамурье отменили введенный из-за обрушения моста режим ЧС

В Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации регионального значения, объявленный после обрушения виадука на железнодорожный состав.

"Режим ЧС отменен в связи с завершением расчистки железнодорожных путей, восстановлением движения поездов и обустройством автомобильных дорог в залинейную часть Свободного", - сообщили "Интерфаксу" в Амурском центре по гражданской защите и пожарной безопасности.

Напомним, два пролета виадука обрушились во вторник днем на железнодородные пути и грузовой поезд. По мосту ехал грузовик, груженый песчано-гравийной смесью. Его водитель стал единственным пострадавшим.