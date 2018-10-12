Видео: В Перми в одном из баров произошла жестокая массовая драка

ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало видеозапись конфликта в одном из баров Перми, переросшего в драку. В происшествии серьезно пострадал один из посетителей заведения.

Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, на данный момент удалось выяснить, что 24-летний житель Перми распивал спиртное со своими друзьями в баре на улице Веденеева. У мужчин возникла ссора с другими посетителями заведения, которая закончилась дракой.

Подозреваемый без разбора начал избивать всех присутствующих в клубе людей металлической трубой и нанес несколько ударов гражданину, который не участвовал в конфликте. После этого злоумышленник скрылся.

В результате потерпевший госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".