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12.10.2018 15:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Перми в одном из баров произошла жестокая массовая драка

Текст: Алексей Трапезников

ГУ МВД России по Пермскому краю опубликовало видеозапись конфликта в одном из баров Перми, переросшего в драку. В происшествии серьезно пострадал один из посетителей заведения.

В массовой драке в центре Петербурга погиб мужчина

Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, на данный момент удалось выяснить, что 24-летний житель Перми распивал спиртное со своими друзьями в баре на улице Веденеева. У мужчин возникла ссора с другими посетителями заведения, которая закончилась дракой.

Подозреваемый без разбора начал избивать всех присутствующих в клубе людей металлической трубой и нанес несколько ударов гражданину, который не участвовал в конфликте. После этого злоумышленник скрылся.

В результате потерпевший госпитализирован с тяжелой травмой головы. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край РГ-Видео
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