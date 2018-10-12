Не менее 14 человек попали в больницы из-за отравления в Грозном

В Грозном 14 человек в возрасте от 7 до 30 лет были госпитализированы с признаками отравления, предположительно, после употребления в одном из городских кафе куриного мяса. Состояние пациентов - средней тяжести, угрозы для их жизни нет.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали заведение, чтобы предотвратить новые случаи отравления. Проводится эпидрасследование, передает РИА Новости. Случившемуся будет дана правовая оценка после завершения расследования.

Прокуратура связала отравление с некачественной продукцией.