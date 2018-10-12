Новости

Что говорят русские староверы из Америки, которым предлагают переселиться в Россию 19:45
Из плена боевиков "Боко Харам" в Нигерии освободили 800 детей 18:48
Элиста вошла в рейтинг неожиданных для путешествий городов 18:43
Арестован еще один участник дебоша Кокорина и Мамаева 18:35
МИД России обвинил Волкера в намерении разорвать Минские соглашения 18:21
Точечный удар ракетами "Калибр" на Каспии попал на видео 18:16
Молодые ученые обсудят будущее науки в Сочи 18:12
Спорившей о прожиточном минимуме саратовской чиновнице нашли замену 18:12
Разозливший Кадырова автобусный хам начал благоустраивать Грозный 18:10
На воронежского депутата и его семью напали грабители 18:01
Вышел трейлер фильма о путешествиях по времени с "Сансой Старк" 17:55
Американского пастора Брансона освободили из-под стражи в Турции 17:53
Немецкую актрису оштрафовали за демонстрацию полового органа полиции 17:49
Поставки товаров из Москвы в Беларусь выросли почти на 30% 17:48
Видео: В Ростове пять человек устроили драку с полицейскими 17:34
Сценарист "Звездных войн" снимет кино об искуплении и убийстве Кеннеди 17:30
МВФ: Украина признана самой бедной страной Европы 17:19
На месте "Дома-2" будет трамвайная линия 17:09
В Грозном число отравившихся в кафе возросло до 17 человек 17:03
Силуанов предложил РФ и Беларуси провести экономические соревнования 16:59
С Харви Вайнштейна сняли обвинение 16:53
В Новосибирском зоопарке сняли на видео обед семейства енотов 16:43
Суд оштрафовал певицу Оксану Яковлеву за танцы на МКАД 16:38
МВД изъяло из оборота фальшивки на 36,6 миллиона рублей 16:36
Лавров поздравил новоизбранных членов президиума Боснии и Герцеговины 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
Задайте вопрос ректору ДВФУ Никите Анисимову
12.10.2018 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разозливший Кадырова автобусный хам начал благоустраивать Грозный

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, ставший известным из-за хамского поступка в московском автобусе, уже приступил к новой работе по благоустройству Грозного.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Разозливший Кадырова чеченец извинился за свою выходку в автобусе

Хасиева уже устроили в МУП "Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог". Сегодня в девять часов утра он приступил к свои новым обязанностям, сообщили в мэрии столицы республики.

Напомним, широкую огласку случай в автобусе получил, когда в сети появилось видео, где уроженец Чечни по-хамски обошелся с пассажиром автобуса, бросив в него алюминиевую банку. Видео инцидента увидел глава Чечни Рамзан Кадыров, который извинился за своего соотечественника. Позже у жертв наглого поступка попросил извинения сам виновник, заявивший, что его "очень сильно поругали в руководстве республики" и родители.

Спустя сутки глава Чечни сообщил, что Хасиеву нашли новую работу. Он вернулся из Москвы в Грозный и будет заниматься благоустройством столицы Чечни.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД России обвинил Волкера в намерении разорвать Минские соглашения
Арестован еще один участник дебоша Кокорина и Мамаева
Песков рассказал о мерах защиты православных на Украине
Саратовского министра уволили после спора о прожиточном минимуме
Гидрометцентр: Предстоящая зима не будет суровой