Разозливший Кадырова автобусный хам начал благоустраивать Грозный

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, ставший известным из-за хамского поступка в московском автобусе, уже приступил к новой работе по благоустройству Грозного.

Хасиева уже устроили в МУП "Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог". Сегодня в девять часов утра он приступил к свои новым обязанностям, сообщили в мэрии столицы республики.

Напомним, широкую огласку случай в автобусе получил, когда в сети появилось видео, где уроженец Чечни по-хамски обошелся с пассажиром автобуса, бросив в него алюминиевую банку. Видео инцидента увидел глава Чечни Рамзан Кадыров, который извинился за своего соотечественника. Позже у жертв наглого поступка попросил извинения сам виновник, заявивший, что его "очень сильно поругали в руководстве республики" и родители.

Спустя сутки глава Чечни сообщил, что Хасиеву нашли новую работу. Он вернулся из Москвы в Грозный и будет заниматься благоустройством столицы Чечни.