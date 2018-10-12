В КЧР на устроившего смертельное ДТП судью возбудили дело

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мирового судьи Урупского района Максима Якуша, который устроил ДТП с двумя погибшими. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Автомобильная авария произошла 12 мая на 44-м километре автомобильной дороги "Кавказ". Мировой судья на внедорожнике Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, в котором находились три человека.

В результате лобового столкновения водитель Kia получил тяжелые травмы. 19-летний житель Ставрополя, сидевший на переднем сидении, скончался на месте, а 36-летний мужчина, находившийся во время ДТП на заднем сидении, умер в реанимации. Сам мировой судья также был доставлен с незначительными повреждениями в больницу.

- 20 сентября квалификационная коллегия судей Верховного суда КЧР рассмотрев представление председателя Следственного комитета РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи по статье 264 УК России, - сообщили "РГ" в региональном управлении СКР.

Максимальные санкции статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.