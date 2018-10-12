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12.10.2018 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из Петропавловской крепости украли "Маску льва"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге обворовали первый в России Музей архитектурной керамики - "Керамарх", который открылся в Петропавловской крепости всего неделю назад.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пропажу заметила накануне одна из сотрудниц музея.

- В полицию обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, -  уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства, - с заявлением о том, что 11 октября около четырех часов дня при закрытии выставки, которая проводилась в помещении одного из музеев Петропавловской крепости, обнаружила отсутствие экспоната "Маска льва" декоративного карниза.

Как рассказали корреспонденту "РГ", украденная маска льва - элемент лепного карниза, который некогда украшал здание Нового Эрмитажа. По размеру она совсем невелика - 12 на 18 сантиметров, так что вор мог просто сунуть ее в карман. Как именно этот экспонат попал в коллекцию Музея истории Санкт-Петербурга, пока доподлинно уточнить не удалось. Однако скорее всего, маску заменили на копию при реставрационных работах на фасаде здания. Сумма ущерба, нанесенного коллекции музея, устанавливается.

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