В Петербурге из Петропавловской крепости украли "Маску льва"

В Петербурге обворовали первый в России Музей архитектурной керамики - "Керамарх", который открылся в Петропавловской крепости всего неделю назад.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пропажу заметила накануне одна из сотрудниц музея.

- В полицию обратилась 48-летняя гражданка, специалист по учету музейных экспонатов, - уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства, - с заявлением о том, что 11 октября около четырех часов дня при закрытии выставки, которая проводилась в помещении одного из музеев Петропавловской крепости, обнаружила отсутствие экспоната "Маска льва" декоративного карниза.

Как рассказали корреспонденту "РГ", украденная маска льва - элемент лепного карниза, который некогда украшал здание Нового Эрмитажа. По размеру она совсем невелика - 12 на 18 сантиметров, так что вор мог просто сунуть ее в карман. Как именно этот экспонат попал в коллекцию Музея истории Санкт-Петербурга, пока доподлинно уточнить не удалось. Однако скорее всего, маску заменили на копию при реставрационных работах на фасаде здания. Сумма ущерба, нанесенного коллекции музея, устанавливается.