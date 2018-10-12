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12.10.2018 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи возбудили дело на замглавы департамента городского хозяйства

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи в отношении заместителя директора городского хозяйства администрации курорта возбудили уголовное дело, основанием стали материалы региональной прокуратуры. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

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- В 2014 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подозреваемый, будучи директором департамента, заключил 55 контрактов с застройщиком на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме по улице Виноградной на общую сумму более 122,9 миллиона бюджетных рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Но дом так и не возвели.

Причем, по данным следователей, разрешение на строительство многоэтажки и вовсе отсутствовало, что было известно чиновнику.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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