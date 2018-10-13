В Приморье депутату дали реальный срок за мошенничество

Во Владивостоке суд приговорил депутата Законодательного собрания Приморья к четырем годам лишения свободы за мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда.

Отмечается, что депутат Руслан Маноконов осужден по статье 152.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Помимо отбывания срока в исправительной колонии общего режима, он заплатит штраф 500 тысяч рублей, а также не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Вторым осужденным по делу стал помощник депутата Евгений Теловой, который по той же статье приговорен к трем годам лишении свободы и штрафу 300 тысяч рублей. Оба взяты под стражу в зале суда.

Как установили следствие и суд, Маноконов заключил с Терловым договор аренды на квартиру и получал, как иногородний депутат, компенсацию из регионального бюджета. Фактически там он не жил, квартиру сдали в аренду повторно другому человеку, после чего в ней был открыт частный детский сад.

В общей сложности сумма незаконно полученных выплат превысила миллион рублей.