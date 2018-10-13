В Дагестане начат штурм дома с боевиками

В Хасавюртовском районе Дагестана в селе Эндерей силовики штурмуют дом, в котором засели боевики.

Как информирует ТАСС, сотрудники силовых структур проводят спецоперацию в здании, откуда по ним была открыта стрельба. Ранее сообщалось о ранении одного из правоохранителей.

В доме могут находиться до трех боевиков. Спецназ уже находится внутри здания.

Со слов источника в правоохранительных структурах, силовики вступили в бой с преступниками из бандгрупп, действующих на территории Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана.