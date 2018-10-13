В Дагестане в ходе спецоперации уничтожен боевик

В Хасавюртовском районе Дагестана в селе Эндирей в ходе спецоперации ликвидирован боевик.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перестрелка с преступниками произошла в ходе адресной проверки одного из домов селе Эндирей. Из дома по спецназовцам была открыта стрельба, в ходе которой один из сотрудников силовых структур получил ранение.

Здание блокировано, в нем могут находиться до трех боевиков.

По предварительным данным, это преступники из бандгрупп, действующих на территории Кизилюртовского и Хасавюртовского районов республики.

Напомним, что в настоящее время в Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции.